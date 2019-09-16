إكسترا التلفزيوني: جذور الإرهاب وأشكاله بعيون ضحاياه

لا يوجد تعريف موحد للإرهاب ولكن آثاره أزهقت أرواح الأبرياء في جميع أنحاء العالم، ما قبل هجمات ١١ سبتمبر وما بعدها كذلك، فما هي جذور هذا الإرهاب بتعدد أشكاله؟

في حلقة من جزأين، نستضيف في بي بي سي إكسترا رشاد علي، الجهادي السابق في حزب التحرير وهو اليوم ناشط في مكافحة التشدد في معهد الحوار الاستراتيجي في لندن.

كما نستقبل رشيدة الكدالي، هي زوجة أحد ضحايا حادث تفجيرات الدار البيضاء عام ٢٠٠٣ التي استهدفت مجموعة من الأماكن، وقررت بعدها تأسيس جمعية ضحايا ١٦ ماي.

الأمر مختلف بالنسبة لصافي الكساسبة الذي تم قتل ابنه الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا بعدما تم حجزه كرهينة من طرف ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أثناء تنفيذه غارة جوية على مواقع التنظيم.

نتعرف على قصة شاب بلجيكي وكاثوليكي الأصل التحق بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، فكيف انتهى به المطاف؟