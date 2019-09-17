إكسترا التلفزيوني: كيف يتم خداع الشباب للسير في طريق الإرهاب

تتعدد أساليب الجماعات المتشددة في استقطاب الشباب والتأثير في الأفكار من خلال أشكال،، إن كان من خلال الانترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي او في السجون أو حتى من خلال مناهج التعليم وغيرها.

في الجزء الثاني من بي بي سي إكسترا عن التشدد نتعرف على تجربة جسي مورتون الذي كانت مهمته تجنيد جهاديين غربيين لتنظيم القاعدة ولكن اليوم تغيرت مهمته، لتصبح العكس ومحاولة منع هذا الأمر خصوصا من خلال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

الباحث في الإسلام المعاصر عبدالله حميد يلقي الضوء على كيفية استغلال الدين من قبل الجماعات المتشددة لاستقطاب العناصر الجهادية. كما نستقبل نائب رئيس جمعة "أثر" للتنمية الشبابية في الأردن آلاء الطحان للحديث عن تمكين الشباب سياسياً وأثر ذلك في منع جرّ الشباب للتطرف.

تذهب كامير بي بي سي إكسترا إلى تونس وتلقي على تجرب فنان يحترف موسيقى الراب وكيف حاول أفراد من ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية تجنيده ولكن داخل السجن.

مدير مركز الأبحاث القضائية في المغرب عبدالحق الخيام فيلقي الضوء على أساليب مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه فكريا وماليا ومصادره الأخرى.

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