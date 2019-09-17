"دنيانا":أغراض قديمة للبيع

سوق الحراق، سوق المقاصيص، وكالة البلح....

هي أسماء لأسواق الثياب المستعملة في عدة بلدان عربية...

هل فكرتم يوما ما بشراء ثيابكم من محلات البالة أو محلات الملابس المستعملة؟

نحن في دنيانا طرحنا هذا الموضوع مع مشاركات من عدة بلدان عربية اشتهرت فيها ثقافة الثياب المستعملة، وكانت ملاذا للكثيرين من الناس فقراء منهم أو ميسوري الحال، وأصبحت تلبي احتياجات كل فئات المجتمع.

ما سر هذه المحلات وما الذي يميزها عن غيرها، وكيف استمرت عبر الأجيال؟

الناس البسطاء يرغبونها لرخص ثمنها، وطلاب الجامعات بسبب بحثهم عن الماركات العالمية، أما أصحاب المشاهير فيقصدونها لتميز موديلاتها .

قصة البالة من أين تأتي ؟ وما هي ابرز أنواعها ؟ ولماذا يستمر المواطن بالتبضع منها ؟ ومن هم الزبائن الدائمون ؟ تساؤلات سنتعرف على أجابتها في هذه الحلقة الخاصة.

مشاركات دنيانا لهذا الأسبوع من بلدان تشتهر بأسواق ومحلات البالة، أو الثياب المستعملة من اليمن مصر، لبنان،والكويت.

في #دنيانا" هذا الأسبوع غيداء الرشيدي من اليمن، يسرا محمد من الكويت، صبحية نجار من لبنان، والفنانة التشكيلية شيماء كامل من مصر.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.