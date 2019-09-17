عام دراسي جديد والمزيد من التكاليف

أثار فرض إحدى المدارس في بريطانيا على الطلاب ارتداء زي معين يتم شراؤه من منافذ بيع محددة غضب أولياء الأمور الذين اعتبروا الأمر غير عادل خصوصا بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود..

بالتالي طالبوا المدرسةَ بحلٍ أكثرَ واقعيةٍ مثل السماح بشراءِ نفس الألوان ولكن من أماكنَ و علاماتٍ تجارية تناسبهم أكثرَ من حيث السعر والتصميم. ربما الأسر في دول أخرى مثل مصر تعاني بسبب القواعد التي تفرضها معظم المدارس و لاسيما الخاصة على الطلاب فيما يتعلق بالزي و المستلزمات الدراسية .. حول هذا الموضوع أعدت بسنت أكرم التقريرَ التالي