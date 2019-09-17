عام دراسي جديد والمزيد من التكاليف
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عام دراسي جديد والمزيد من التكاليف

  • 17 سبتمبر/ أيلول 2019

أثار فرض إحدى المدارس في بريطانيا على الطلاب ارتداء زي معين يتم شراؤه من منافذ بيع محددة غضب أولياء الأمور الذين اعتبروا الأمر غير عادل خصوصا بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود..

بالتالي طالبوا المدرسةَ بحلٍ أكثرَ واقعيةٍ مثل السماح بشراءِ نفس الألوان ولكن من أماكنَ و علاماتٍ تجارية تناسبهم أكثرَ من حيث السعر والتصميم. ربما الأسر في دول أخرى مثل مصر تعاني بسبب القواعد التي تفرضها معظم المدارس و لاسيما الخاصة على الطلاب فيما يتعلق بالزي و المستلزمات الدراسية .. حول هذا الموضوع أعدت بسنت أكرم التقريرَ التالي

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