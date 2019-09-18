ضيفُ إكسترا اليوم هو أحمد حرفوش الذي بدأ حياتَه المهنية مرشدا سياحيا في مصر وأصبح الآن مغني جاز - الجاز يعتمد على الارتجال مع الآلات الموسيقية - أسس فرقتَه في مصر التي ذاع صيتُها ثم قرر أن يتجهَ إلي بريطانيا لتأسيسِ فرقة "مشروع الجاز المصري" أو Egyptian Jazz Project التي تقدم عروضا للأغاني المصرية القديمة على موسيقى الجاز في عددٍ من البلدان الأوروبية .
"موسيقى الجاز حرية تعبير" يقول ضيف إكسترا مغني الجاز أحمد حرفوش
- 18 سبتمبر/ أيلول 2019
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