مبنى ذكي لديه تقنيات عديدة تساهم في الحفاظ على البيئة

مبنى ذكي بالقرب من العاصمة السويسرية زيورخ يعتبر نموذجاً أمثل لأحدث أوجه الاستفادة من أشعة الشمس والطاقة المتجددة.

يضم المبنى ألواحاً شمسية بتدرجات ألوان متعددة ومرايا في النوافذ متناهية الصغر تغير اتجاه الضوء داخل الغرف لتحافظ على درجة الحرارة المثلى باختلاف فصول السنة.

كما توجد به كاميرات ذكية تحاكي العين البشرية وتستشعر كمية الضوء لتتعدل درجة الإضاءة والستائر تلقائياً حسب الوقت والحاجة.

كل هذه المميزات التقنية تجعل المبنى منتجاً للطاقة أكثر من استهلاكه لها.

نسيم رمضان اطلع على الجوانب العديدة لهذا المبنى الذكي.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@