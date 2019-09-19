الكوليرا في اليمن .. الأكثر ضعفاً يدفعون الثمن الأغلى

منذ إعلان وزارة الصحة اليمنية في أبريل/ نيسان الطوارئ لمواجهة تفشي الكوليرا أودى هذا المرض بحياة المئات من الضحايا وأصاب مئات الآلاف في البلاد.

وتعاني الجمهورية اليمنية من أوضاع سيئة في مختلف المجالات حيث يعيش المواطنون أوضاعاً اقتصادية شديدة السوء بالإضافة تعرضهم للأمراض المتفشية وأبرزها الكوليرا.

وقد تمت مكافحة هذا المرض بحملات توعوية محلية بالإضافة إلى تعقيم المياه بمادة الكلور مما أدى إلى تخفيف عدد الإصابات بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

الصحفي عمار غانم قام بجولة في مستشفى محافظة الجوف في اليمن للتعرف على أوضاع المرضى المصابين بالكوليرا هناك.