إكسترا التلفزيوني: الحيوانات بين رحمة الطبيعة وعنف الإنسان

في الأسابيع الأخيرة حظيت حرائق الأمازون باهتمام وتفاعل كبيرين حول العالم وطرحت العديد من التساؤلات حول دور الحكومات والأفراد في حماية الثروات البيئية والحياة البرية.

في حلقة بي بي سي إكسترا، نسلط الضوء على الحيوانات تحديداً، ما أكبر التهديدات التي تواجهها؟ وما هو دور الانسان في حماية الحيوانات والرفق بها؟

نستقبل في الحلقة من الجزائر عبر اتصال فيديو الباحث في مجال البيئة والتنوع البيولوجي مراد أحميم، ومن لبنان الطبيب البيطري وأحد مؤسسي "Lebanese Wildlife"، ومن سوريا الناشطة في الفريق السوري لإنقاذ الحيوانات آلاء نسلة. يتطرق الحوار للمخاطر التي تتعرض لها الحيوانات في المنطقة العربية وكيفية الحفاظ على البيئة الطبيعية.

تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا إلى تونس وتوثق منافسات الأكباش، إحدى أكثر الألعاب شعبية في تونس، فهل اللاعبون من محبي الخراف أو من ظالميهم؟

وفي قصة مصورة أخرى، في الأردن كما في العديد من الدول العربية ودول العالم، قد تتعامل المجتمعات المحلية وأحياناً حتى الجهات الرسمية مع الحيوانات الأليفة الشريدة بطريقة عنيفة قد تصل للقتل.

تجول كاميرا بي بي سي إكسترا على شاطئ صور وتوثق حياة السلاحف البحرية، وتسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الحياة الطبيعية للحفاظ على هذه الحيوانات.

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