"المشهد" مع روني طرابلسي

انخفض عدد أبناء الطائفة اليهودية في تونس، بدءا من عام 1948، وزادت وتيرة الهجرة مع صعود خطاب القومية العربية وأحداث حرب 1967.

اليوم، لا يتجاوز عدد يهود تونس الألفي شخص، يعيش معظمهم في "جربة". الجزيرة التونسية التي تعتبر أهم مراكز حجّ الطائفة اليهودية بعد مدينة القدس. ويحجّ إليها اليهود من العالم، ومنهم يهود تونس المهاجرين.

عام 2002، تعرّض كنيس "الغريبة" التاريخي في "جربة، لمحاولة تفجير انتحارية. أثار هذا الاعتداء، الأسئلة من جديد، حول مصير من بقي من اليهود في تونس.

في أيار/مايو 2018، عيّن الرئيس التونسي الباجي السبسي، روني طرابلسي، يهودي تونسي، وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية.

يستعيد الوزير طرابلسي، طفولته في "جربة"، حادثة تفجير الكنيس، ومشهد تعيينه المفاجئ في تونس وفي العالم العربي.

في "المشهد" مع جيزال خوري

الاثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش