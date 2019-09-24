"دنيانا": هذه هي حكايتي مع السرطان...

يخشى الكثيرون منا الحديث عنه وكأنه يقع في خانة المحرمات. لا يمكن تسمية الأشياء بأسمائها، مصطلحات أخرى تستخدم للدلالة عليه. عله الخوف من الإصابة به؟ أو ربما الخوف على الأقارب والأصحاب من الوقوع في فخه الخبيث؟ هاجس يشغل بال كل مواطن عربي يعيش وسط المشاكل البيئية والصحية والحروب والأزمات.

هذه هي حكاية كل مواطن عربي مع مرض يعدّ ثاني مسبب للوفاة في العالم بحسب منظمة الصحة العالمية. إنه مرض السرطان. في "دنيانا" هذا الأسبوع، وقبل أيام من دخولنا في شهر تشرين الأول/أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، نتحدث عن مرض السرطان المتفشي في دول العالم العربي. أرقام صادمة وأسباب كثيرة جعلت دول عربية عديدة كلبنان والعراق وغيرهما في صدارة الدول الأكثر إصابة بهذا المرض.

في حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع ناجية من السرطان، تخبرنا عن تجربتها مع هذا المرض، كيف تلقت خبر إصابتها، مرحلة علاجها، وكيف انتصرت عليه. تشاركنا ياسمين غيث الناجية من السرطان كيف نقلت تجربتها مع هذا المرض إلى الشاشة. تجارب كثيرة طرحتها مشاركات "دنيانا" هذا الأسبوع وسط هواجس كبيرة من الإصابة بمرض السرطان. وفي وسط كل ذلك هل هناك فسحة أمل ومجال للتفاؤل؟ في "دنيانا" هذا الأسبوع صبحية نجار من لبنان، منال خضر من فلسطين، هبة شوكري من الصومال وياسمين غيث ممثلة مصرية وناجية من مرض السرطان.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش على بي بي سي عربي.