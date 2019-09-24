كشف استطلاع أجرته مجلة " ويتش which" البريطانية أن مطار بلفاست الدولي في إيرلندا الشمالية يعد " الأسوأ " في المملكة المتحدة من وجهة نظر المستخدمين الذين منحوه تقييما يصل إلى اثنين وأربعين بالمائة , في المقابل جاء مطار دونكاستر شيفلد في المركز الأول .. الاستطلاع جرى بمشاركة أربعة آلاف وخمسمائة شخص.. برر المستخدمون تقييمهم السيء لمطار بلفاست بسبب طول الصفوف وازدحام مباني الركاب وارتفاع سعر تذاكر صف السيارات. لكن ماذا عن التقييم الفني للمطارات .. من الذي يقوم به؟ وما هي العوامل التي يعتمد عليها؟ .. سؤال وجهه محمد قطب الى الدكتورة نادين عيتاني مدير مركز الشرق الأوسط لبحوث الطيران.
مطارات تلبي احتياجات المسافرين
- 24 سبتمبر/ أيلول 2019
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