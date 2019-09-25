حاتم الفرشيشي: تأثرت بالأغاني الغربية والشرقية ووظفت تجربتي السماعية في تجديد الأناشيد الصوفية

استضاف برنامج إكسترا المنشد التونسي وقائد فرقة النجاح للإنشاد والموسيقى الروحية الشيخ حاتم الفرشيشي الذي استعرض خلال اللقاء رحلته الإبداعية التي بدأت من الاستماع لمختلف أنواع الموسيقى الشرقية منها والغربية وصولاً إلى فن الموسيقى الروحية التي يؤديها على الطريقة السلامية.

وبين الشيخ الفرشيشي أبرز ما يميز الطريقة السلامية في الإنشاد الروحي، وتطرق إلى أنماط التجديد العصري التي أدخلها على الإنشاد الصوفي ومنها استخدام بعض الآلات الموسيقية الغربية، كما شرح معنى لقب "شيخ" الذي يحمله دلالة لدوره كقائد فرقة للموسيقى الروحية، بالإضافة إلى الحديث في موضوعات أخرى منوعة وأداء ارتجال مدائحي على الطريقة السلامية أثناء الحلقة.