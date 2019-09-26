حفظ الجسد لـ"الحياة الأخرى" أصبح ممكناً بتقنية حديثة

قد يعتقد البعض أن عملية حفظ الموتى على أمل إحيائهم في المستقبل أمر عفى عليه الزمن ولكن بدأت تظهر في الآونة الأخيرة مراكز لحفظ الجثث بالتبريد لتبقى مجمدة إلى حين تطوير تقنية في المستقبل قد تعيد الحياة لها.

القائمون على إحدى منظمات الحفظ بالتبريد في ولاية ميشيغان الأميريكة يقولون إنه بالإمكان حفظ الأجساد في حاويات مليئة بالنيتروجين السائل وهي عملية تكلف ألفاً ومئتي دولار عند التسجيل بالإضافة إلى 28 ألف دولار تدفع بعد الموت لتغطية مصاريف التجميد والتخزين.

المزيد في تقرير مراسلة بي بي سي إكسترا في الولايات المتحدة.