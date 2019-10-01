إزعاج الجيران: كيف نتعامل معه؟

سيدة تربي البط والإوز في حديقتها الخلفية في جنوب غرب فرنسا مثلت أمام المحكمة بسبب شكوى جيرانها من أصوات الطيور المرتفعة والضجيج الذي تصدره. وهي ليست المرة الأولى التي يتنازع فيها الجيران أمام المحكمة في فرنسا بسبب شعورهم بالانزعاج من الحيوانات الأليفة التي يقتنيها جيرانهم. فقبل أكثر من شهرين اشتهر الديك الفرنسي موريس بعد أن جر الجيران مالكه إلى المحكمة اعتراضاً على صوت صياحه العالي في الصباح الباكر كل يوم.

ولكن ماذا عن العالم العربي؟ كيف يتعامل الناس مع إزعاج الجيران؟ في الأردن يقول محمد عدنان إن أمام الناس حل من اثنين: إما التعايش مع إزعاج الجيران تجنباً للدخول في مشاكل كبيرة، أو تقديم شكوى ضد المزعجين للجهات الأمنية. المزيد في التقرير التالي