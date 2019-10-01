إكسترا التلفزيوني: تقنية 5G الطريق لبناء المدن الذكية؟

هل تشكل تقنية 5G طريقا سريعا لبناء المدن الذكية حيث سيعيش البشر في المستقبل؟ وما هي المخاطر من هذه التقنية على صحة الإنسان والمعلومات الشخصية للمستخدم؟ وما هي البنية التحتية للمدينة الذكية؟

حلقة بي بي سي إكسترا تلقي الضوء على تقنية الاتصال 5G ودورها في بناء مدن المستقبل. كما يتناول النقاش مسألة التخوفات الأمنية من هذه التقنية على الصعيد الفردي وعلى مستوى الدول.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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