"دنيانا": مهنةٌ من الماضي...

منذ آلاف السنين عرفت المنطقة العربية مهنة الحكواتي. شخصية اعتدنا على حضورها في المقاهي القديمة حيث يجلس الحكواتي في الصدر ويتجمع حوله الرجال لسماع الحكايات والأساطير. إلا أنه ومع مرور الوقت والتقدم والتطور التكنولوجي الحاصل أصبحت هذه المهنة من الماضي.

معظم المقاهي الشعبية القديمة أصبحت خالية من شخصية الحكواتي باستثناء بعض المقاهي (كالنوفرة مثلا في دمشق القديمة) التي ما زالت تحاول إنعاش هذا الفن الذي لعب دورا بارزا على الصعيد السياسي والإجتماعي والتربوي في وقت من الأوقات. لكن كيف أثر التطور التكنولوجي المتسارع على هذه المهنة؟ وهل ما زال لدينا الوقت لسماع قصص من الماضي؟ ماذا عن الجيل الجديد، هل هو مهتم لهذا النوع من الفنون في ظل الألعاب الإلكترونية وما توفره لهم التكنولوجيا من رفاهية وتسلية؟ أسئلة كثيرة طرحتها مشاركات "دنيانا" هذا الأسبوع في حلقة تحدثن فيها عن فن الحكواتي بين الماضي والحاضر. مهنةٌ تصارع للبقاء في زمن يحكمه التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي والروبوتات.

في "دنيانا" هذا الأسبوع صبحية نجار من لبنان، منال خضر من فلسطين، يسرا محمد من الكويت، والممثلة ومخرجة المسرح اللبنانية نضال الأشقر.

"دنيانا" الأربعاء 17.30 بتوقيت غرينيتش.