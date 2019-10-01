تقنية تسمح للمستخدم الشعور والتفاعل مع الأشياء الموجودة داخل العالم الافتراضي

يتابع نسيم رمضان زيارته لجامعة EPFL التقنية ويتعرف استخدامات مختلفة لتقنية الواقع الافتراضي.

تلعب هذه التقنية دوراً كبيراً في العديد من المجالات الطبية أو التعليمية وحتى الترفيهية.

يزور نسيم مختبراً يطور تقنيات لا تنقل المستخدم إلى داخل العالم الافتراضي فقط بل تسمح له بالتفاعل مع الأشياء الموجودة فيه أيضاً.

على سبيل المثال تحريك الأشياء من مكان إلى أخر ولمسها والشعور بها أيضاً من خلال اليدين الحقيقيتين وليس أجهزة افتراضية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@