كيف يتم تطوير كابلات كهربائية بطاقة غير مسبوقة في السعودية؟

يصمم مصنع "بحرة إليكتريك" في السعودية كابلات كهربائية بطاقة غير مسبوقة يتم تصنيعها للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

ينتظر أن تستخدم هذه الكابلات قريباً في الربط الكهربائي بين دول الخليج بالإضافة إلى مصر.

وللوصول إلى هذه الكفاءة فإن هذه الكابلات تحتاج إلى اختبارات فائقة وتقنيات حديثة لضمان مواصفات السلامة والأمان فيها.

محمد طه زار المصنع الذي يقع على تخوم مكة المكرمة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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حساب محمد طه على تويتر: BBCTaha@