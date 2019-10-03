هل يستوعب سوق العمل التركي الخريجين من اللاجئين السوريين؟

المئات من الطلاب السوريين اللاجئين تخرجوا هذا العام من مختلف الجامعات التركية متحمسين للتوظف.

لحظات تسلمهم وثائق التخرج مع رداء التخرج والقبعة كانت من أهم ذكريات الفرح في حياتهم، لكن مع انتهاء احتفالات التخرج بدأت الأسئلة تراود هؤلاء الطلاب حول مستقبلهم المهني ضمن اختصاصاتهم في سوق العمل التركي الذي يتوقع أن تصل نسبة البطالة هذا العام إلى 12.9 بالمائة.

هذا التحدي جعل الكثير منهم يفكرون بطرق أبواب الشركات العالمية التي تتخذ من تركيا مقرات أو فروعاً لها. فهل كان الأمر أيسر لبدء مسارهم الوظيفي؟

التفاصيل في تقرير الصحفي من تركيا عماد كركص.