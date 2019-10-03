مصممة الحلي السودانية نوار كمال: المرأة السودانية أقوى بعد الثورة

استضاف برنامج إكسترا مصممة الحلي السودانية الشابة نوار كمال التي قصت تجربتها في اكتشاف ذاتها في هذا الفن الذي غير مسارها الوظيفي.
كما تحدثت نوار أثناء اللقاء عن تأثير الثورة السودانية عليها وعلى بنات جيلها، بالإضافة إلى الحوار في موضوعات أخرى منوعة.
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استضاف برنامج إكسترا مصممة الحلي السودانية الشابة نوار كمال التي قصت تجربتها في اكتشاف ذاتها في هذا الفن الذي غير مسارها الوظيفي.
كما تحدثت نوار أثناء اللقاء عن تأثير الثورة السودانية عليها وعلى بنات جيلها، بالإضافة إلى الحوار في موضوعات أخرى منوعة.