مصممة الحلي السودانية نوار كمال: المرأة السودانية أقوى بعد الثورة
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مصممة الحلي السودانية نوار كمال: المرأة السودانية أقوى بعد الثورة

  • 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

استضاف برنامج إكسترا مصممة الحلي السودانية الشابة نوار كمال التي قصت تجربتها في اكتشاف ذاتها في هذا الفن الذي غير مسارها الوظيفي.

كما تحدثت نوار أثناء اللقاء عن تأثير الثورة السودانية عليها وعلى بنات جيلها، بالإضافة إلى الحوار في موضوعات أخرى منوعة.

مواضيع ذات صلة