إكسترا التلفزيوني: تشريع الحشيشة بين القبول والرفض

تتناول حلقة بي بي سي إكسترا الجدال حول فوائد تشريع الحشيشة في الدول العربية، سواء للاستخدامات الطبية أو حتى الترفيهية. فهل الحشيشة ضارة أم نافعة: صحيا، اقتصاديا واجتماعيا؟

بحسب الأمم المتحدة المغرب ما زالت واحدة من أكبر الدول المصدرة للحشيش في العالم، بالرغم من محاولة الحكومة المغربية للحد من انتشار زراعة القنب. كما يحتل لبنان مرتبة متقدمة في زراعة وإنتاج الحشيشة رغم تجريم زراعتها وتجارتها واستخدامها، في وقت يوجد مشروع قانون في أروقة مجلس النواب اللبناني يوصي بتشريع الحشيشة ولكن لأغراض طبية، فهل يصبح لبنان أول دولة عربية تشرع هذه النبتة؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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