"المشهد" مع مي آل خليفة

قبل المنامة، كانت مدينة "المحرّق"، عاصمة لمملكة البحرين. وهي مسقط رأس آل خليفة، العائلة الحاكمة. تمثّل بيوتها التقليدية، ذات الهندسة المعمارية الفريدة، فنّ العمارة الإسلامية وتجسّد مراحل من تاريخ البحرين.

قامت الشيخة مي بن محمد آل خليفة، بالعمل ترميم وإعادة بناء هذه البيوت، في المحرّق، لاستعادة تاريخ البلد والعائلة وتاريخ العمارة الإسلامية.

بدأت القصة خلال البحث في الكتب والوثائق التي وجدتها في منزل جدّها، فوجدت نفسها أمام أحداث وحقائق تاريخية، غير مدوّنة وغير معروفة في البحرين.

منذ أن عملت وكيلاً لوزارة الثقافة والإعلام عام 2002، أدارت مجموعة المراكز الثقافية والبيوت، استمرّ اهتمامها بهذا الجزء التراثي من تاريخ بلدها مع تعيينها وزيرة للثقافة والإعلام عام 2008 ووزيرة للثقافة عام 2010.

نجحت مي آل خليفة بوضع البحرين على قائمة التراث العالمي بعد مجهودها في هذا المجال، وأصبحت من عام 2015 رئيسة "هيئة البحرين للثقافة والآثار".