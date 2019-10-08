كيف يتغلب سكان حلب على انقطاع التيار الكهربائي؟

بعد أن أنهكتها الحرب لسنوات، هاهي مدينة حلب السورية تستعيد مظاهر الحياة الطبيعية تدريجيا. من بين تلك المظاهر، هي الكهرباء التي يبدو أن سكان المدينة يواجهون بعض الصعوبات مع الحصول عليها.

رغم عودة إمدادات الكهرباء إلى بعض الأحياء بمدينة حلب إلا أن سكان حي بستان القصر وهو من الأحياء الشرقية في مدينة حلب السورية، يواجهون صعوبة في الحصول على التیار الكھربائي، بعد تدمير البنى التحتیة نتيجة المعارك السابقة هناك.

سكان هذا الحي اضطروا إلى الاعتماد على البدائل المتمثلة في المولدات الخاصة لسنوات طويلة، الأمر الذي أجبرھم على دفع مبالغ كبيرة شهريا لتأمين ساعات قليلة من الطاقة الكهربائية . مما دفع بعضهم إلى اطلاق مبادرة شعبية خاصة بالكهرباء.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا نغم قدسية