"الفن قد يؤثر على حياة الأفراد ولكن لا يوقف الحروب" هكذا قالت الفنانة التشكيلية سارة شمة

ضيفة إكسترا فنانة تشكيلية سورية سارة شمة التي عبرت في لوحاتها عن هموم النساء وحكايات الأطفال. تحدثنا مع سارة عن تأثير الحرب في لوحاتها والسمة التي تميز إنتاجها الفني والدور الذي يلعبه الفن كسلاح في مواجهة الحروب بالإضافة إلى مواضيع أخرى.