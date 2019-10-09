"الفن قد يؤثر على حياة الأفراد ولكن لا يوقف الحروب" هكذا قالت الفنانة التشكيلية سارة شمة
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"الفن قد يؤثر على حياة الأفراد ولكن لا يوقف الحروب" هكذا قالت الفنانة التشكيلية سارة شمة

  • 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

ضيفة إكسترا فنانة تشكيلية سورية سارة شمة التي عبرت في لوحاتها عن هموم النساء وحكايات الأطفال. تحدثنا مع سارة عن تأثير الحرب في لوحاتها والسمة التي تميز إنتاجها الفني والدور الذي يلعبه الفن كسلاح في مواجهة الحروب بالإضافة إلى مواضيع أخرى.

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