"عبارة من إحدى أغنياتي وضعوها على التوك توك " يقول ضيف إكسترا مغني الروك الأردني محمود الردايدة

ضيف برنامج إكسترا هو مغني الروك الأردني ومؤسس فريق "جدل" محمود الردايدة. اشتهر بأغنياته مثل "سلمى". في حواره مع إكسترا تحدث الردايدة عن سبب تفضيله كتابة أغنياته و تلحينها بنفسه وكيف تعبر الأغاني عن تجاربه الشخصية، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.
"عبارة من إحدى أغنياتي وضعوها على التوك توك" يقول مغني الروك الأردني محمود الردايدة
- 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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