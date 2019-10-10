"عبارة من إحدى أغنياتي وضعوها على التوك توك " يقول ضيف إكسترا مغني الروك الأردني محمود الردايدة
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"عبارة من إحدى أغنياتي وضعوها على التوك توك" يقول مغني الروك الأردني محمود الردايدة

  • 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

ضيف برنامج إكسترا هو مغني الروك الأردني ومؤسس فريق "جدل" محمود الردايدة. اشتهر بأغنياته مثل "سلمى". في حواره مع إكسترا تحدث الردايدة عن سبب تفضيله كتابة أغنياته و تلحينها بنفسه وكيف تعبر الأغاني عن تجاربه الشخصية، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.

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