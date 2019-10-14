الموسيقي علاء وردي لأول مرة على شاشة تلفزيونية... فماذا سيكشف عن أسرار اشتغاله على تطور الموسيقى العربية؟ وكيف أجبر على إزالة أغنية "فيروزيات" من قناته الخاصة اليوتيوب؟

وما هو مستقبل صناعة التلفزيون والمحتوى بين الشاشة ومواقع التواصل الاجتماعي؟ مع المنتجة جنان ملاط.

الأخوات عبدالعزيز انطلقن للشهرة بداية من برامج الواقع وانتقلن إلى العالم الافتراضي خصوصا مع انستغرام.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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