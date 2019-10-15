"دنيانا": عرائس التنظيم... ما مصيرهنّ؟

كان عام 2014 البداية الفعلية لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بعد سيطرته على محافظتي الموصل وتكريت في العراق ومن ثم مدن الرقة وإدلب ودير الزور في سوريا. بدأ حينها التنظيم باستقطاب نساء ورجال من مختلف دول العالم. دولٌ عربية وأخرى أجنبية صدّرت شبابها إلى مناطق النزاع بهدف القتال إلى جانب التنظيم تحت راية “دولة الخلافة”.

اليوم ومع مرور خمس سنوات، تركة كبيرة وثقيلة خلفها رجال التنظيم: نساء وأطفال. أزمة كبيرة بانتظار المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا عن حلّ هذه المشكلة التي ينظر إليها البعض على أنها قنبلة موقوتة ربما تنفجر في أي وقت. أين يقبع هؤلاء النساء اليوم مع أولادهنّ؟ هل من خطط لإعادة إدماجهنّ في مجتمعاتهنّ الأصلية؟ لماذا قدمن في الأصل وانضممن إلى التنظيم؟ وما هي الأدوار التي قمن بها؟ أسئلة كثيرة طرحناها في حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع مع مشاركات من دول عربية عاشت وتعيش الأزمة. في سياق الحلقة أيضا قصص نساء انضممن إلى التنظيم تشعرن اليوم إما بالندم والخيبة أو بالقوة والتشبث أكثر بإيديولوجيا التنظيم. وأخريات ترغبن فقط بالعودة…

في "دنيانا" هذا الأسبوع غيداء الرشيدي من اليمن، زهراء لنقي من ليبيا، لمى قنوت من سوريا، ميسون أحمد من العراق وتنضم إليهن في النقاش عبر سكايب من تونس حنان زبيس.

"دنيانا" الأربعاء الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.