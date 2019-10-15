علاقة الأب مع إبنته كيف تغيره ؟

في هذه الحلقة من الحلقات الخاصة التي نقدمها لكم احتفاءاً بموسم 100 امرأة السنوي، نسلط الضوء على مواضيع خاصة بالنساء ونتحدث الى سيدات برزن في مجالات متعددة. اليوم نبدأ الحديث عن إحدى العلاقات الهامة التي تشكل شخصية المرأة، علاقتها بالأب .. أشارت بعض الدراسات إلى أن إنجاب الرجل لفتيات يجعله أقل تمييزا ضد النساء.انتشر فيديو عبر تويتر لوالد وإبنته الصغيرة يرقصان سويا في عرض على أحد المسارح أمر قد يجده بعض الرجال محرجا ولكن هذا الأب يبدو متحمسا ويسعى جاهدا لإسعاد إبنته. الفيديو حظي بآلاف المشاهدات وعلق البعض قائلين بأن العلاقة بين هذا الأب وابنته تتميز بالخصوصية.

التقرير التالي لمراسلة إكسترا في القاهرة أمنية الخياط يوضح لنا هذه العلاقة من خلال الحديث مع حالات لها تجربة مميزة. لنتابع