ضيفة إكسترا ساهمت في التعرف على عشرات الأمراض المتوارثة : الدكتورة لحاظ الغزالي

ضيفة اليوم أسست أول مركز إماراتي لتشخيص الأمراض الوراثية وساهمت في رسم خرائط عشرات الأمراض الجينية. ومن هذا المجال حصلت عدد من الجوائز البارزة منها جائزة لوريال-اليونسكو للمرأة في العلوم وجائزة أبو ظبي وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي. هي اليوم استشارية في علم الأمراض الوراثية وأستاذة طب الأطفال في جامعة الإمارات.