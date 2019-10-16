ضيفة اليوم أسست أول مركز إماراتي لتشخيص الأمراض الوراثية وساهمت في رسم خرائط عشرات الأمراض الجينية. ومن هذا المجال حصلت عدد من الجوائز البارزة منها جائزة لوريال-اليونسكو للمرأة في العلوم وجائزة أبو ظبي وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي. هي اليوم استشارية في علم الأمراض الوراثية وأستاذة طب الأطفال في جامعة الإمارات.
ضيفة إكسترا ساهمت في التعرف على عشرات الأمراض المتوارثة : الدكتورة لحاظ الغزالي
- 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
مواضيع ذات صلة
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو