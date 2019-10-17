سرطان الثدي أودى بحياة أكثر من ست مئة ألف إمرأة حول العالم العام الماضي ولكن مع الفحص المبكر يمكن تقليل عدد الوفيات.. ومن ضمن العلاجات المتاحة العلاج الكيميائي وأيضا عملية استئصال الثدي .. ولكن إذا استؤصل الثدي بالكامل هل من الممكن ترميمه وإعادته بشكل طبيعي في كل الحالات أم لا؟ محمد مطر سأل الدكتورة سارة الريفي استشارية أمراض الثدي والترميم ورئيسة مركز لندن لجراحة الثدي في البحرين والكويت
التعافي بعد معاناة سرطان الثدي
- 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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