في هذه الحلقة من إكسترا نستضيف الفنانة الجزائرية سعاد ماسي التي رسخت إسمها بين ضفتي المتوسط، فهي تغني وتعزف وتكتب الكلمات وتلحن أيضا، قدمت لونا مختلفا لفتت به انتباه الشباب من جيلها في عقد التسعينات في بلدها الجزائر قبل أن تحملها موهبتها إلى فرنسا أين لقيت ترحيبا من جمهور مختلف. تغني اللون الشعبي والأندلسي وألوانا أخرى باللهجة الجزائرية وبالأمازيغية والفرنسية.
ضيفة إكسترا الفنانة الجزائرية سعاد ماسي
- 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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