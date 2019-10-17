إكسترا التلفزيوني: كابوس الاقتصاد حقيقة أم حلم؟

كابوس الاقتصاد حقيقة أم حلم؟ هو فعلياً أرقام ولكنه لقمة العيش وتأمين حياة كريمة. حلقة بي بي سي إكسترا مخصصة للوضع الاقتصادي وانعكاسه على الشباب العربي.

تدفع الأوضاع الاقتصادية بالشباب العربي للنزول للشارع مطالبين بتأمين لقمة العيش. إلى ذلك، كان الهاجس الاقتصادي أحد الأسباب الأساسية الي دفعت الشعوب ومؤخرا شباب الجزائر والسودان ولبنان والعراق للنزول إلى الشارع والمطالبة بتغييرات شاملة، ومحاسبة الفاسدين في دوائر صنع القرار والمسؤولين عن ما وصلت إليه معدلات البطالة وإهدار المال العام.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

شاركونا الأخبار والقصص والتجارب.

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