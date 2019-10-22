النساء يتصدرن المشهد في تظاهرات لبنان

شابة لبنانية تركل شاباً مسلحاً- امرأة مسنة تخاطب جندياً للسماح لها بالمرور للمشاركة في المظاهرات أمام المجلس النيابي في وسط بيروت- هذه بعض المشاهد التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنساء شاركن في مظاهرات لبنان المستمرة منذ ستة أيام.

مشاركة النساء في المظاهرات لا تقتصر على لبنان فقد شاركت النساء في أدوار قيادية في احتجاجات الجزائر والسودان، لأنهن معنيات ويتأثرن كالرجال بالمشاكل مثل البطالة ويحلمن بالتغيير السياسي الجذري.

ولكن ما هو حجم مشاركة المرأة في المظاهرات في لبنان سؤال وجهته منال جوهر إلى دارين دندشلي عضو "تحالف وطني".