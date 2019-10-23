باحثة في الهواء الذي نستنشقه : ضيفة إكسترا البروفيسورة نجاة صليبا

ضيفة إكسترا اليوم البروفيسورة نجاة صليبا الفائزة بجائزة لوريال يونسكو العالمية للنساء في العلم لهذا العام كما أنها ضمن قائمة مئة إمرأة التي تنشرها البي بي سي سنويا للاحتفاء بإنجازات المرأة حول العالم .. فمن ضمن ما حققته ضيفتنا قياس نسبة التلوث في هواء بيروت ومقارنتها بنسبة التلوث في مدينة لوس أنجيليس التي كانت تعد من أسوأ المدن الأمريكية من حيث التلوث ... كما أنها قامت بتجارب لتحليل نسبة المواد السامة والخطرة في كل من النرجيلة والسجائر الإلكترونية

نجاة تدرّس الكيمياء في الجامعة الأمريكية في بيروت كما أنها مديرة لمركز حماية البيئة التابعة للجامعة