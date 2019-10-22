حلقة هذا الأسبوع من سينما بديلة تأتيكم من مهرجان لندن السينمائي في دورته الثالثة والستين.

نستعرض المشاركة العربية التي جاءت متميزة هذا العام بعدد من الأفلام السعودية والتونسية وأعمال لمخرجين جدد، كثير منها لصنّاع أفلام من النساء.

نلتقي بالمخرجة السعودية شهد أمين التي تحدثنا عن فيلمها الروائي الطويل الأول 'سيدة البحر' والذي يستند إلى قصة أسطورية لطرح قضية مكان المرأة في المجتمع السعودي.

كما تعرفنا المخرجة التونسية هند بوجمعة على فيلمها 'نورا تحلم' الذي حاز على جوائز في مهرجانات دولية عديدة.

تحدثنا أيضا مع المخرج التونسي مهدي برصاوي الذي يتناول فيلمه 'بيك نعيش' عدة قضايا مركّبة منها المفاهيم المجتمعية الموروثة في تونس مثل قيمة الأبوة وما إذا كانت ستتغير مع التحولات التي تشهدها البلاد.

نعرض لنفس المخرج أحد أفلامه الأولى 'بوبي' الذي يروي قصة صداقة بين طفل وكلب ضال.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

للتواصل معنا أو لتقديم أفلامكم اكتبوا لنا عبر صفحة البرنامج على فيسبوك أو عن طريق البريد الإلكتروني alternative.cinema.arabic@bbc.co.uk