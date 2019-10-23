إكسترا التلفزيوني: #لبنان_ينتفض الطريق إلى إسقاط النظام؟

تواصل تظاهرات حاشدة في العاصمة اللبنانية بيروت وفي عدة مدن لبنانية احتجاجا على ضرائب أعلنت الحكومة عن فرضها العام المقبل، لكنها ليست سوى أحد تجليات الأزمة الاقتصادية المزمنة التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة. فما هي مطالب الشباب اللبناني؟

حلقة بي بي سي إكسترا مخصصة لصوت الشباب اللبناني وكيف يتفاعل مع الاحتجاجات بالشعارات والفن والموسيقى، مطالبين بإسقاط النظام بكل طبقاته السياسية.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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