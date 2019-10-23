"دنيانا" هل انضم لبنان الى "ربيع" العرب....؟

هل انضم لبنان الى "ربيع" العرب....؟

احتجاجات، ومظاهرات، قطع للطرقات واضراب عام عم المناطق اللبنانية من العاصمة بيروت وصولا الى الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان.

آلاف المتظاهرات والمتظاهرين، نزلوا الى الشارع للمطالبة ب "سقوط النظام". وقد تميزت الاحتجاجات انها شملت مناطق لم تشهد احتجاجات من قبل مثل النبطية وصور في جنوب لبنان وطرابلس التي ارتبط اسمها بالتطرف . وجاء الحراك في لبنان بعد ما شهده العراق وما شهده السودان بما دفع البعض للقول ان لبنان ينضم الى " الربيع العربي" بعد سنوات عليه.

مشاركات دنيانا لهذا الأسبوع يتحدثن عما يجري في لبنان انطلاقا مما شهدته بلدانهن ولاسيما ان تلك البلدان شهدت انتفاضات وثورات وحراك انتهى بالمزيد من الإحباط ؟ فهل سيكون حراك لبنان شبيها ام انه مختلف؟

في دنيانا مشاهد من ساحات التظاهر... ونقاش حول التركيز على المرأة المتظاهرة في الاعلام هل هو انعكاس لذكورية عامة ؟

في #دنيانا" هذا الأسبوع غيداء الرشيدي من اليمن، منال خضر من فلسطين، الأستاذة الجامعية والباحثة في قضايا المرأة سارة مراد من لبنان ، والفنانة التشكيلية شيماء كامل من مصر

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.