ضيفتنا نور شاكر رائدة أعمال شابة وعالمة كمبيوتر متخصصة في الذكاء الاصطناعي .. في الأفلام الذكاء الاصطناعي عادة يرتبط بالروبوتات الشريرة التي ستتفوق على الإنسان ولكن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح يقوم بدور ربما أكثر إبهارا من هذه الروبوتات الخيالية - فمثلا تعمل ضيفتنا حاليا على تعليم برامج الكمبيوتر كيف تبحث عن أدوية جديدة لم يكتشفها العلماء بعدو.. أسست شركة متخصصة في ذلك GTN Ltd وهي في طور انشاء شركة جديدة - كانت قد عملت سابقا على تعليم الكومبيوترات كيف تلعب ألعاب الفيديو مثل Super Mario - درست علوم الكمبيوتر في جامعة دمشق وفيما بعد أصبحت أستاذة مساعدة في الذكاء الاصطناعي في الدانمارك .. من إنجازاتها أيضا أنها تسلمت جائزة من رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا مي في مهرجان CogX للذكاء الاصطناعي
بعد 5 سنوات الذكاء الاصطناعي سيطور دواء للسرطان: تقول ضيفة إكسترا العالمة نور شاكر
- 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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