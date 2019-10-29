التوفيق بين العمل والعائلة سيف ذو حدين

تحتفل منظمة العمل الدولية بمئوية تأسيسها فتأسست في مثل هذا اليوم من عام 1919 و تغيرت ظروف وقوانين العمل كليا خلال هذه الفترة.. فبمناسبة المئوية لدينا حلقة خاصة اليوم تدور حول العمل والعمال

مثلا اكتشف العلماء بأن ضغوط العمل قد تؤدي إلى أمراض خطيرة , هذا ما أكدته دراسة جديدة نشرتها جمعية القلب الأمريكية , ربطت بين تلك الضغوط وخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية , لكن ما هو المقصود تحديدا بضغط العمل؟ الباحثون وضحوا أنه ناتجٌ عن الرغبةِ بتحقيقِ التوازن بين متطلباتِ العملِ والحياةِ الأسرية في آن واحد , امرٌ يتأثرُ به النساءُ اكثرَ من الرجالِ بحسب الدراسة , حيث سجلن درجاتٍ صحيةً أقل فيما يخص أداء القلبِ والأوعيةِ الدموية .. تفاصیل آکثر فی تقریر مها الريس الذي يناقش الضغط الناتج من تعدد مهام المرأة العاملة على صحتها النفسية..