تستمر الاحتجاجات الشعبية في لبنان، منذ اندلاعها في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017، بسبب زيادة الحكومة رسوم الضرائب.

ينفّذ المتظاهرون إضراباً عاماً ويقطعون الطرق في كل لبنان لضمان نجاحه، وهم يطالبون باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، لكنهم يرددون أيضاً شعار "إسقاط النظام" ومحاسبة الفاسدين" واستعادة "الأموال المنهوبة". وتستمر الاعتصامات المفتوحة خارج بيروت في الشمال والجنوب، رغم تعرّض المتظاهرين للمضايقات والاعتداءات من قبل أنصار الأحزاب في السلطة في لبنان.

النائبة بولا يعقوبيان تعود إلى مشاهداتها في مجلس النواب، وتعطي نماذجَ عن الاتهامات الموجّهة لبعض الوزراء والشخصيات في لبنان، حول صفقات مشبوهة أو فاسدة.

قبل دخولها إلى البرلمان في انتخابات 2018، كانت بولا يعقوبيان إعلامية في قناة المستقبل التي يملكها رئيس الوزراء سعد الحريري، وخطفت الأضواء حين كانت الصحافية الوحيدة التي أجرت مع الحريري مقابلة، بالتزامن مع احتجازه في السعودية عام 2017. وهي تستعيد مع "المشهد" كواليس قرار إجراء المقابلة.

"المشهد" مع بولا يعقوبيان

الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش