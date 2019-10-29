تتواصل الاحتجاجات المطلبية في عدد من الدول العربية، حلقة بي بي سي إكسترا تنقل صوت الشباب في تظاهرات الجزائر والسودان ومصر ولبنان والعراق، وما هي أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الاحتجاجات؟

أسباب عدة دفعت الشارع في هذه الدول للتحرك، بعضها تحول إلى مواجهة دموية والبعض الآخر يتواصل منذ أشهر عديدة للمطالبة بالتغيير وصولا إلى إسقاط النظام والمنظومة السياسية الحاكمة برمتها. فما هي مطالب الشباب العربي وما هي الحلول المقترحة للخروج من الأزمة؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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