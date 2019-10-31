يعتبر الوشم شكلاً من أشكال التعبير الفني وله جذور قديمة منذ استخدمه الإنسان ونقله من النقش على الحجر إلى الجسد برمزيته الفنية وأحياناً الدينية.

في حلقة بي بي سي إكسترا نناقش الدوافع والأسباب لدى الشباب العربي في قبول أو رفض الوشوم عند مختلف الثقافات والشعوب، إضافة إلى رمزية الوشم في التعبير الفني.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

شاركونا الأخبار والقصص والتجارب.

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