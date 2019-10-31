أثير جدل كبير في مصر حول مشروع تقدم به الأزهر لمراجعة قانون الأحوال الشخصية. التعديلات التي يقترحها الأزهر تتعلق بكل ما يمس الأسرة والعلاقات بين أفرادها، ابتداء من الخطبة والزواج إلى الطلاق والخلع والحضانة والأطفال. الجدل كان حول تدخل الأزهر في الجانب التشريعي الذي يجب أن يظل بعيدا عن المؤسسة الدينية، حسب بعض المنتقدين وأيضا حول محتوى التعديلات مثل زواج الصغيرات ومنع الزواج المؤقت وولاية الأب في اختيار تعليم الاطفال .... فما هو رأي الأزهر فيما قيل حول تدخله في التشريع ؟ لنستمع إلى ما قاله الدكتور عبد الله الشاذلي أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر لهالة صالح في هذه المقابلة.
هل حان الوقت لتعديل قوانين الأسرة ؟
- 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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