الصدق والأمانة: عملتان نادرتان؟

عندما يتعرض بعض الناس للسرقة أو الغش قد يدفعهم هذا إلى التساؤل عما إذا كانت قيم مثل الأمانة والصدق قد فقدت من المجتمع؟ لكن هل يمكن أن يكون السبب متمثلاً في عوامل معينة مثل الحاجة التي قد تدفع البعض للتخلي عن الأمانة التي تربوا عليها منذ الصغر؟

دراسة بريطانية حاولت أن تقيس نسب الأمانة بين المتسوقين الذين يستخدمون خدمة الدفع الذاتية في محلات السوبرماركت. وقد وجدت الدراسة التي قامت بها جامعة "أبرتاي" Abertay أن الناس كانوا أكثر أمانة إذا كان صندوق الدفع مزوداً بشاشة يظهر عليها وجه إنسان رقمي، لكن في حالة غياب وجه يراقبهم فقد يحاولون سرقة بعض المنتجات في سبيل التقليل من قيمة مشترياتهم رغبة في الكسب المادي.

أحمد عبد الله حاول التعرف على سبب تراجع الأمانة لدى البعض وانتشار الغش والسرقة في التقرير التالي...