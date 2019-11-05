ماذا نفعل بدون كاميرا المحمول؟

أصدرت كبرى شركات المحمول حديثا هواتف ذكية بكاميرات عالية الجودة ينافس بعضها البعض...والكاميرا أصبحت سمة هامة في المحمول بالنسبة لكثيرين ممن يبحثون عن مؤثرات متنوعة وصورة وألوان أوضح. لذا قام مراسل بي بي سي للتكنولوجيا كريس فوكس Chris Fox بتجربة علي الهواتف الحديثة واستخدم كاميراتها في التقاط الصور ليلاً بمناطق مختلفة من لندن لاختبار جودتها. الجميع يستخدم الكاميرات في حياته اليومية أو في عمله فإلى أي مدى يهتمون بجودة الكاميرات؟ وكيف يعرفون الأفضل؟ أسئلة تحاول روشان الشرمولوسي الإجابة عليها في سياق التقرير التالي.