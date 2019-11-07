"دنيانا": الصيد.. مهنة الصبر والمثابرة

حياتهم مليئة بالمصاعب والمغامرات والتحديات. ما من يوم يشبه الآخر بالنسبة لهم. بالصبر وحده يكسبون رزقهم. وبالصبر وحده يتقبلون خسارتهم. في "دنيانا" هذا الأسبوع حلقة خاصة عن الصيادين نناقش فيها مصاعب وتحديات هذه المهنة في العالم العربي.

في اليمن، حرب بدأت منذ خمس سنوات وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. خلقت هذه الحرب أزمات معيشية واقتصادية، وأثرت على الحياة البحرية وحياة الصيادين أيضا. في قطاع غزة، حصار على البحر وأميال قليلة لا يمكن تخطيها. في لبنان، حروب متتالية وكوارث بيئية قضت على الثروة السمكية. وفي الكويت، كان البحر قبل استكشاف النفط مصدر الرزق الأساسي. عوامل كثيرة أثرت على مهنة الصيد والصيادين.

في "دنيانا" تجارب من دول عربية عدة. اليمن وقطاع غزة ولبنان نعكس من خلالها الواقع الحقيقي الذي يعيشه هؤلاء الصيادين في ظل ظروف صعبة مع إطلالة خاصة لسيدتان تمارسان مهنة الصيد من عدن جنوب اليمن.

في "دنيانا" هذا الأسبوع غيداء الرشيدي من اليمن، صبحية نجار من لبنان، منال خضر من فلسطين، يسرا محمد من الكويت.

"دنيانا" الأربعاء 17.30 بتوقيت غرينيتش.