يتعرض ملايين الأشخاص حول العالم لمشاكل صحية سببها التدخين بتعدد أشكاله، ما يجعل هذه العادة أحد أكثر الأسباب للوفاة وسببا للعديد من الأمراض المزمنة.

انتقل إدمان التدخين من سيجارة التبغ بالنسبة للمدخنين إلى شكل بدأ في الانتشار مع السيجارة الإلكترونية، بزعم أنها آمنة ولا تضر بالصحة، فما هي صحة هذه المزاعم؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

لمشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج الرجاء زيارة هذا الرابط