هل يمكن لرياضة التاي تشي تثبيط أعراض التقدم في العمر؟

أثبتت دراسات حديثة أن ممارسة بعض الأنشطة والرياضات يمكن لها تحسين القدرة الذهنية للأشخاص الأصحاء، فتزيد من قدرتهم على اتخاذ القرارات والقيام بأكثر من وظيفة في نفس الوقت.

إحدى تلك الممارسات هي رياضة الفنون القتالية الصينية التاي تشي التي يمكن أن تقلل من أعراض الشيخوخة وتقوم بتثبيط الانحدار الذهني بل وقد تسهم في زيادة حجم المخ وتحسين الذاكرة.

فما هو التاي تشي؟ وما التفسير العلمي لفوائده الكثيرة؟

مراسلة بي بي سي إكسترا في الولايات المتحدة فرح يسري حاولت تعلم هذه الرياضة والإجابة على في التقرير التالي.