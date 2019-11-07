كيف تعامل السينمائيون مع قضية اللجوء؟

خلال السنوات الأخيرة دخلت صور اللاجئين بيوتنا عبر وسائل الإعلام وهزت مشاعر الكثيرين حول العالم. السينما، كما هو متوقع، حاولت الاقتراب قدر الإمكان من التجربة الفردية والإنسانية التي قد يعيشها اللاجئ.

سينما بديلة تقدم على مدار ثلاثة أسابيع حلقات تتناول ما أحدثه اللجوء من تغيير في المصائر وتأثير في الطباع.

نعرض فيلم 'تمزق' للمخرجة ياسمينة كراجة وهو عن أربعة مراهقين سوريين فروا من الحرب يعيشون في مدينة كندية. نقدم أيضا فيلم 'كارغو' ('شحن') للمخرج كريم رحباني وهو يتتبع رحلة لجوء طفل سوري مع جده المريض تنقلب خلالها الأدوار حيث يتولى عبودي ابن السابعة رعاية جده.

فريق عمل سينما بديلة:

رضا الماوي، صلاح أبو عون، عبلة قندلفت.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

للتواصل معنا أو لتقديم أفلامكم اكتبوا لنا عبر صفحة البرنامج على فيسبوك أو عن طريق البريد الإلكتروني alternative.cinema.arabic@bbc.co.uk