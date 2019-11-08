" بلا قيود " مع أحمد عصيد الأديب والناشط الأمازيغي المغربي

قال أحمد عصيد الأديب والناشط الأمازيغي المغربي إن المكاسب السياسية التي ضُمنت في دستور عام الفين وأحد عشر في بلاده لم تفعّل وبقيت حبراً على ورق. ويرى عصيد أن المشكلة تكمن في عودة السلطوية منذ عام 2014 والتي تؤدي إلى هجوم على الصحافة ومضايقة للحقوقيين حسب تعبيره. وأوضح عصيد أن المطالبة بحقوق أساسية وحقوق المرأة وما يتعلق بالقضية الأمازيغية ظلت قائمة منذ ثمان سنوات ولكن دون أن تتحقق لعدم توفر نسق سياسي ديمقراطي حسب وصفه.

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