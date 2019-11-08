" بلا قيود " مع أحمد عصيد الأديب والناشط الأمازيغي المغربي
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عصيد : لم تتحقق مكتسبات الدستور لعدم توفر نسق سياسي ديمقراطي

  • 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

قال أحمد عصيد الأديب والناشط الأمازيغي المغربي إن المكاسب السياسية التي ضُمنت في دستور عام الفين وأحد عشر في بلاده لم تفعّل وبقيت حبراً على ورق. ويرى عصيد أن المشكلة تكمن في عودة السلطوية منذ عام 2014 والتي تؤدي إلى هجوم على الصحافة ومضايقة للحقوقيين حسب تعبيره. وأوضح عصيد أن المطالبة بحقوق أساسية وحقوق المرأة وما يتعلق بالقضية الأمازيغية ظلت قائمة منذ ثمان سنوات ولكن دون أن تتحقق لعدم توفر نسق سياسي ديمقراطي حسب وصفه.

يبث برنامج "بلا قيود" الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي

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